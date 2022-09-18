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В Тайване произошло землетрясение: разрушены здания и мост (ВИДЕО)

В Тайване произошло землетрясение: разрушены здания и мост (ВИДЕО)

В юго-восточной части Тайваня 18 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеослужбу острова.

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Из-за землетрясения с рельсов сошли вагоны поезда, повлекшие разрушение магазина. Два человека находятся под завалами здания.

Три человека пострадали в результате разрушения моста. Администрация железных дорог Тайваня уточнила, что три вагона сошли с рельсов на станции Dongli в восточном Тайване после того, как часть навеса платформы рухнула. Приблизительно 20 пассажиров эвакуировали, они не пострадали.

По данным метеорологического бюро, землетрясение ощущалось на всем Тайване. В столице Тайбэи только дрогнули здания.

Напомним, более 100 человек погибли во время землетрясения на юге Тайваня в 2016 году, тогда как в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 балла унесло жизни более 2000 человек.

Накануне стало известно, что мощное землетрясение произошло в провинции Сычуань в начале воскресенья с эпицентром глубоко в гористой местности провинции на западе. Землетрясение ощущалось даже в провинциях Шэньси и Гуйчжоу. 

Автор:
Вита Молодан