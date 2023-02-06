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Землетрясение в Турции: в МИД рассказали, есть ли среди погибших украинцы
У Украины нет информации о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции. При этом МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с проживающими в зоне стихийного бедствия украинцами.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.
Кроме того, в посольстве Украины создан оперативный штаб. Также привлечены возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются.
"В настоящее время есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", - отметил Николенко.
Он добавил, что информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.
Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.
Отметим, в результате землетрясений в Турции и Сирии, по обновленным данным, по состоянию на 14.00 погибли уже более 1600 человек.
В частности, 912 человек погибли в Турции, более 700 - в Сирии.
Первый мощный подземный толчок произошел ночью, когда многие спали в своих кроватях и просто не успели покинуть дома. В течение дня толчки магнитудой более 7 баллов ощущались и в других городах Турции.
В настоящее время точное количество погибших неизвестно, так как многие похоронены под завалами своих домов.
Власти Турции стянули спасательные команды и самолеты в пострадавший район, одновременно объявив "тревогу 4 уровня", что требует международной помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и предложил помощь в преодолении последствий.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", - написал Зеленский .