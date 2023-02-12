В Турции оценили потери от землетрясения

Два мощных землетрясения в Турции повлекли за собой ущерб для экономики страны на сумму более $84 миллиарда, или около 10% ВВП. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты турецкой конфедерации предприятий и бизнеса Turkonfed.

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В частности, из-за потери рабочей силы турецкая экономика потеряет $2,9 миллиарда. Повреждение инфраструктуры Турции (дороги, электросети, больницы, школы и т.п.) может привести к дефициту государственного бюджета до 5,4% ВВП в текущем году против официального прогноза в 3,5%.

Кроме того, согласно прогнозам, землетрясения повлекли ущерб жилым домам на сумму около $70,8 миллиардов и еще $10,4 миллиардов потери национального дохода. В то же время такие данные предварительны, ведь страна продолжает ликвидировать последствия сейсмического явления.

Расчеты Turkonfed основывались на землетрясениях 1999 года вблизи Стамбула, унесших жизни около 18 000 человек. Но количество жертв последних разрушений значительно превысило число жертв землетрясения в 1999 году, и тысячи людей все еще числятся пропавшими без вести.

По состоянию на 12 февраля количество жертв землетрясения в Турции почти превысило 30 тысяч человек.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане. С целью помочь ликвидировать последствия землетрясения, несколько десятков украинских спасателей отправились в Турцию.