Землетрясение в Турции: на двух украинских АЭС зафиксировали незначительные толчки

Системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Пивденноукраинской АЭС в Украине зафиксировали эхо землетрясения в Турции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оборудованием, фиксирующим толчки земной коры, оснащены все АЭС Украины. Системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Пивденноукраинской АЭС зафиксировали незначительные толчки.

"Все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона. При выборе площадок для строительства выбирались те участки, где наиболее безопасно. Отечественные атомные станции способны выдержать землетрясения мощностью до семи баллов (по шкале Рихтера - ред.)", - отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Также на украинских АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.