Землетрус у Туреччині: на двох українських АЕС зафіксували незначні поштовхи

Системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС в Україні зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. Системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС зафіксували незначні поштовхи.

"Всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів (за шкалою Ріхтера, - ред.)", - зазначив президент "Енергоатома" Петро Котін.

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

Нагадаємо, руйнівний землетрус у Туреччині стався поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.