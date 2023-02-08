Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 7700 человек

Число жертв разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, возросло по меньшей мере до 7726 человек.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что на юге Турции и Сирии спасатели продолжают разбирать завалы, чтобы вытащить людей из-под обломков разрушенных зданий.

Поскольку масштабы катастрофы становятся все очевиднее, число погибших, вероятно, значительно возрастет.

Президент Турции Эрдоган объявил 10 турецких провинций зоной стихийного бедствия и ввел чрезвычайное положение на три месяца, что позволит правительству в обход парламента принимать новые законы и ограничивать или приостанавливать права и свободы.

Правительство также откроет гостиницы в туристическом центре Анталии для временного размещения пострадавших от землетрясений людей.

Но жители нескольких пострадавших турецких городов выразили гнев и отчаяние из-за того, что, по их мнению, было медленной и неадекватной реакцией власти на самое смертоносное землетрясение, произошедшее в Турции с 1999 года.

"Здесь даже нет ни одного человека. Мы под снегом, без дома, без ничего", - сказал Мурат Алинак, чей дом в Малатии разрушен, а родственники пропали без вести.

Землетрясение магнитудой 7,8 в понедельник, за которым через несколько часов произошло второе почти такое же мощное, разрушило тысячи зданий, включая больницы, школы и жилые дома, десятки тысяч человек получили травмы и остались без крова в Турции и на севере Сирии.

Спасателям было трудно добраться до некоторых из наиболее пострадавших районов из-за разрушенных дорог, плохой погоды и нехватки ресурсов и тяжелого оборудования.

Не имея под рукой немедленной помощи, люди разбирали завалы, иногда даже без элементарных инструментов, пытаясь найти выживших.

Представители гуманитарных организаций выразили особую обеспокоенность ситуацией в Сирии, уже пострадавшей от гуманитарного кризиса после почти 12 лет гражданской войны.

Число погибших в Турции возросло до 5894, сообщил вице-президент Фуат Октай. Более 34 тысяч получили ранения. По данным правительства и спасательной службы на северо-западе Сирии, число жертв составило не менее 1932 человек.

Сирийские власти сообщили о погибших на юге вплоть до Хамы, примерно в 250 км от эпицентра.

Турецкие власти утверждают, что около 13,5 миллионов человек пострадали в районе, охватывающем примерно 450 км (280 миль) от Аданы на западе до Диярбакыра на востоке и 300 км от Малатьи на севере до Хатая на юге.

В пострадавших районах работает более 12 000 турецких поисково-спасательных подразделений, а также 9 000 военнослужащих. Более 70 стран предложили команды спасателей и другую помощь.

Управление по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции сообщило, что во время землетрясения было разрушено 5775 зданий и 20426 человек получили ранения.

Отметим, из под завалов достали двух граждан Украины, считавшихся погибшими в результате землетрясения на юге Турции 6 февраля. Они получили легкие телесные повреждения, угрозы их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания.