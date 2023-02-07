Землетрясение в Турции: 27 украинцев не выходят на связь, 6 человек удалось разыскать

Шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции, удалось разыскать, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. Пока не выходят на связь 27 граждан Украины.

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Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет. У части граждан разрушено жилье. Они пока поселились у турецких родственников. Консул поддерживает с ними связь", - отметил Николенко.

По его словам, общее количество обращений о гражданах в зоне стихийного бедствия, связь с которыми отсутствует, увеличилась до 27.

Украинское посольство взаимодействует с турецкими спасателями для установления мест их пребывания.

Как отметил спикер МИД, информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала.

Отметим, по состоянию на утро 7 февраля число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2921, а с учетом данных из соседней Сирии в целом жертвами стихии стали 4214 человек.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.