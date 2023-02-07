Два гражданина Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, — МИД

Два гражданина Украины, вероятно, погибли в результате землетрясения на юге Турции 6 февраля. Об этом 7 февраля сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, уточнив, что такую информацию ведомство получило от турецких властей.

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Посольство Украины в Турции проверяет полученную информацию и принимает меры по установлению лиц погибших. Известно также о по меньшей мере четырех пострадавших украинцах.

"Они получили легкие телесные повреждения, угрозы их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания", - подчеркнул Николенко.

В целом, как сообщил представитель МИД, дипломаты уже разыскали 38 граждан, продолжаются поиски еще 19 украинцев, с которыми до сих пор не могут связаться.

Украинские консулы прибудут на место трагедии для координации помощи гражданам Украины, они также доставят теплые вещи и предметы первой необходимости.

"На обратном пути посольство планирует своим автотранспортом вывезти украинцев, которые изъявили желание переехать в другие регионы Турции", — добавил спикер МИД.

Для получения помощи следует обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.