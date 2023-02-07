Пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии может быть до 23 миллионов – ВОЗ

До 23 миллионов человек могут пострадать от мощного землетрясения, которое унесло жизни тысяч людей в Турции и Сирии'.

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Об этом сообщает France 24 со ссылкой на ВОЗ.

"Обзорные карты показывают, что потенциально 23 миллиона людей подвержены влиянию, в том числе около пяти миллионов уязвимых групп населения", – сказала старший офицер по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Адельхайд Маршанг.

По ее словам, гражданская инфраструктура и потенциально медицинская инфраструктура были повреждены в пораженном регионе Турции и северо-западе Сирии.

ВОЗ считает, что основные потребности могут находиться в Сирии в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Агентства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что несколько тысяч домов были разрушены в городах на огромной границе между Турцией и Сирией. В Сирии пострадала территория, уже охваченная войной, повстанцами, кризисами беженцев и недавней вспышкой холеры.

Напомним, что по состоянию на 7 февраля количество жертв из-за землетрясения в Турции и Сирии уже более 4 тысяч человек.