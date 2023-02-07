Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2921, а с учетом данных из соседней Сирии в целом жертвами стихии стали 4214 человек.

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Об этом пишет Anadolu.

Свежие данные о погибших в Турции озвучил руководитель директората по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Юнус Сезар.

Он отметил, что в результате мощного землетрясения погиб 2921 человек, еще 15 834 получили ранения.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. Он добавил, что 338 тысяч человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

На юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 балла и в 13.24 - 7,6 балла).

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасений повторных толчков.

Как сообщает Al Jazeera, в Сирии число погибших составляет 1293 человека. Число раненых достигло 3411.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что количество жертв сильнейшего землетрясения на юго-востоке Турции, вблизи границы с Сирией, может возрасти в восемь раз, пишет BBC.

"К сожалению, с землетрясениями мы всегда видим то же, что заключается в том, что начальные отчеты о количестве погибших или пострадавших значительно возрастут на следующей неделе", — сказал старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

В МИД Украины сообщили, что пока нет информации о погибших украинцах в результате землетрясения в Турции. При этом МИД получил 24 обращения об отсутствии связи с проживающими в зоне стихийного бедствия украинцами.