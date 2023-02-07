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Постраждалих від землетрусу в Туреччині та Сирії може бути до 23 мільйонів – ВООЗ

Постраждалих від землетрусу в Туреччині та Сирії може бути до 23 мільйонів – ВООЗ
Фото: Bloomberg

До 23 мільйонів людей можуть постраждати від потужного землетрусу, який забрав життя тисяч людей у Туреччині та Сирії'. 

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Про це повідомляє France 24 з посиланням на ВООЗ. 

"Оглядові карти показують, що потенційно 23 мільйони людей піддаються впливу, у тому числі близько п’яти мільйонів уразливих груп населення", – сказала старший офіцер з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Адельхайд Маршанг.

За її словами, цивільна інфраструктура та потенційно медична інфраструктура були пошкоджені в ураженому регіоні Туреччини та на північному заході Сирії.

ВООЗ вважає, що основні потреби можуть бути в Сирії в найближчій і середньостроковій перспективі.

Агентства з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що кілька тисяч будинків були зруйновані в містах на величезному кордоні між Туреччиною та Сирією. В Сирії постраждала теріторія, яка вже охоплена війною, повстанцями, кризами біженців і недавнім спалахом холери.

Нагадаємо, що станом на 7 лютого кількість жертв через землетрус у Туреччині та Сирії вже більше 4 тисячі осіб.