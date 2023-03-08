В ООН подсчитали ущерб от землетрясения в Турции

Ущерб, нанесенный землетрясением в Турции, превысит $100 млрд. Эта цифра будет использована в качестве основы для конференции доноров для мобилизации средств.

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Об этом заявила представитель программы развития ООН Луиза Уинтон, сообщает Reuters.

"Из расчетов, сделанных на сегодняшний день, ясно, что цифра ущерба, представленного правительством и поддержанного международными партнерами, превысит 100 млрд долларов", – сообщила она.

По словам Уинтон, предыдущая цифра убытков, охватываемая только Турцией, будет использована в качестве основы для конференции доноров для мобилизации средств, которая состоится 16 марта в Брюсселе.

Кроме того, представитель ООН описала картину в наиболее пострадавшей турецкой провинции Хатай как "апокалиптическую", заявив, что сотни тысяч домов были разрушены.

"Потребности огромные, но ресурсы ограничены", – добавила она.

Ранее Всемирный банк оценивал ущерб Турции примерно в 34,2 миллиарда долларов.

Отметим, в результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии погибли более 52 тысяч человек.

Ранее в Турции заявляли, что землетрясение приведет к ущербу для экономики страны на сумму более $84 миллиарда, или около 10% ВВП.