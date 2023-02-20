В Турции произошло новое землетрясение. Есть разрушения (ВИДЕО)

В южной турецкой провинции Хатай 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Местные заметили, что некоторые дома начали разрушаться. Спасатели фиксируют масштабы и выясняют, есть ли пострадавшие.

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Об этом сообщил телеканал CNN TÜRK.

⚠️BREAKING: Footage show buildings collapsing after new earthquake hits Hatay, Turkey pic.twitter.com/XlLMYNhiqt — Truthseeker (@Xx17965797N) February 20, 2023

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), сейсмическое явление произошло на глубине двух километров, что усилило влияние землетрясения на поверхность земли. Его центр находился вблизи южного турецкого города Антакья и ощущался в Сирии, Египте и Ливане.

🇹🇷 Visuals from Hatay airport as the earthquake hits Turkey again. pic.twitter.com/DRjnSjDIvg — dana (@dana916) February 20, 2023

Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD уточнило, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,4 балла зафиксирован в районе Дефне в Хатае, районе на крайнем южном краю регионального центра Антакья, который простирается в Самандаг.

Число погибших от землетрясений, произошедших 6 февраля, в Турции возросло до 41 156 человек, сообщило 20 февраля AFAD, и ожидается, что оно вырастет еще больше. Известно, что 385 000 квартир были разрушены или серьезно повреждены, и многие люди все еще считаются пропавшими без вести.

С целью помочь ликвидировать последствия землетрясения, несколько десятков украинских спасателей отправились в Турцию.