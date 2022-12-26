єРобота. Підприємці отримують мікрогранти на сумму майже 150 млн гривень

В рамках 12 хвилі програми “Власна справа” 626 переможців програми отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн гривень. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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"В рамках грантової програми мікрокредитування «Власна справа» підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць. Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць", - повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах :

192 - оптова та роздрібна торгівля,

- оптова та роздрібна торгівля, 103 - переробна промисловість,

- переробна промисловість, 79 - тимчасове розміщування й організація.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 1419 робочих місць.

Найбільша кількість переможців 12-ї хвилі зі Львівської (113 осіб) та Рівненській (68 осіб) областей, а також з міста Києва (61 особа).

Сумарно з початку реалізації програми “Власна справа” було затверджено грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємець. За попередніми розрахунками буде створено 8313 нових робочих місць.

Нагадаємо, Кабмін виділив Мінекономіки з резервного фонду держбюджету 320,95 мільйона гривент на гранти для створення або розвитку бізнесу у межах програми "єРобота", з чого 306,46 мільйона - на розвиток переробних підприємств, а 14,5 мільйона - на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.