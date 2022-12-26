естьРабота. Предприниматели получают микрогранты на сумму почти 150 млн. гривен

В рамках 12 волны программы "Собственное дело" 626 победителей программы получат микрогранты на общую сумму 148,3 млн гривен. Об этом сообщает Министерство экономики.

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"В рамках грантовой программы микрокредитования «Собственное дело» предприниматели могут получить микрогранты на начало или расширение собственного бизнеса на сумму до 250 тысяч грн. Главным условием помощи от государства является создание новых рабочих мест. Таким образом, мы одновременно поддерживаем бизнес и боремся с безработицей. Сейчас в рамках уже 12-й волны реализации этой программы украинцы получат около полутора тысяч новых рабочих мест", - сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Среди победителей двенадцатой волны программы больше всего предпринимателей таких сферах :

192 - оптовая и розничная торговля,

- оптовая и розничная торговля, 103 - перерабатывающая промышленность,

- перерабатывающая промышленность, 79 - временное размещение и организация.

В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано 1419 рабочих мест.

Наибольшее количество победителей 12-й волны из Львовской (113 человек) и Ровенской (68 человек) областей, а также из Киева (61 человек).

Суммарно с начала реализации программы "Собственное дело" были утверждены гранты на сумму около 776,8 млн грн для 3321 предприниматель. По предварительным расчетам будет создано 8313 новых рабочих мест.

Напомним, Кабмин выделил Минэкономики из резервного фонда госбюджета 320,95 миллиона гривен на гранты для создания или развития бизнеса в рамках программы "еРабота", из чего 306,46 миллиона - на развитие перерабатывающих предприятий, а 14,5 миллиона - на создание или развитие. садоводства, ягодничества и виноградарства.