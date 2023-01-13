Мониторинг цен на продукты питания в супермаркетах Киева: где дешевле покупать товары

В каких столичных супермаркетах можно сэкономить на покупке продуктов питания читайте в материале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Мониторинг цен на продовольствие проводился в столичных супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан и Novus 11-12 января 2023 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны товары из разных категорий, как "фрукты", "овощи", "бакалея", "рыба", "молочные продукты" и прочее.

Результаты мониторинга цен показали, что ряд продуктов питания дешевле в супермаркете Novus. Если каждый товар из таблицы купить по одному килограмму или одной единице, нужно заплатить 959,24 грн .

За аналогичный продуктовый набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 966,91 грн, а в Ашан – 1008,10 грн. Дороже всего продукты из таблицы стоят в супермаркете АТБ, где за продуктовый набор нужно заплатить 1076,85 грн.

Рыба и мясо

Рассмотрим, сколько стоят продукты питания из категорий "рыба" и "мясо".

Хек весовой тушка в супермаркете Novus стоит 138,00 грн. В Ашан хек весовой можно приобрести за 138,90 грн, а на 10 копеек дороже в Сільпо по цене 139,00 грн. Дороже всего хек весовой стоит в супермаркете АТБ - 170,99 грн.

Скумбрия слабосоленая в супермаркетах Сільпо и Novus стоит по одинаковой цене – 169,00 грн. В Ашане скумбрия слабосоленая продается по цене 208,40 грн, а дороже всего в АТБ - 244,85 грн.

Четвертину куриную охлажденную дешевле всего можно купить в Ашан по цене 72,50 грн/кг. Ритейлер АТБ четвертину куриную охлажденную продает за 74,69 грн/кг. В Novus и Сільпо этот товар стоит почти одинаково – 74,99 грн/кг и 75,00 грн/кг соответственно.