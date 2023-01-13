Моніторинг цін на продукти харчування в супермаркетах Києва: де дешевше купляти товари

У яких столичних супермаркетах можна заощадити на покупці продуктів харчування, читайте у матеріалі.

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Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 11-12 січня 2023 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій, як "фрукти", "овочі", "бакалія", "риба", "молочні продукти" та інше.

Результати моніторингу цін показали, що ряд продуктів харчування дешевше у супермаркеті Novus. Якщо кожного товару з таблиці купити по одному кілограму або одній одиниці, треба заплатити 959,24 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 966,91 грн, а в Ашан - 1008,10 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті АТБ, де за продуктовий набір треба заплатити 1076,85 грн.

Риба та м'ясо

Розглянемо, скільки коштують продукти харчування з категорій "риба" та "м'ясо".

Хек тушка вагова у супермаркеті Novus коштує 138,00 грн. В Ашан хек ваговий можна придбати за 138,90 грн, а на 10 копійок дорожче в Сільпо за ціною 139,00 грн. Найдорожче хек ваговий коштує у супермаркеті АТБ - 170,99 грн.

Скумбрія слабосолена в супермаркетах Сільпо та Novus коштує за однаковою ціною - 169,00 грн. В Ашан скумбрія слабосолена продається за ціною 208,40 грн, а найдорожче в АТБ - 244,85 грн.

Четвертину курячу охолоджену найдешевше можна придбати в Ашан за ціною 72,50 грн/кг. Рітейлер АТБ четвертину курячу охолоджену продає за 74,69 грн/кг. В Novus та Сільпо цей товар коштує майже однаково - 74,99 грн/кг та 75,00 грн/ кг відповідно.