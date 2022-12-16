Моніторинг цін: в яких столичних супермаркетах дешевше продукти харчування до новорічно-різдвяного столу

Скільки грошей треба витратити, щоб купити необхідні продукти харчування до новорічно-різдвяного столу та в якому супермаркеті можна заощадити - читайте у матеріалі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Скільки коштують продукти харчування до новорічно-різдвяного столу

Моніторинг цін на продукти харчування до новорічно-різдвяного столу проводився 14-15 грудня 2022 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано чотири популярных серед споживачів столичних супермаркетів - АТБ, Сільпо, Ашан та Novus.

Продукти, які проаналізовано, традиційно купують для приготування святкових страв на Різдво та Новий рік.

Після аналізу цін з‘ясувалося, що ряд продуктів для приготування салатів "Олів'є" та "Оселедець під шубою" дешевше у супермаркеті Novus. Також дешевше ряд товарів споживчого кошика. Якщо кожного вагового товару з таблиці купити по кілограму та по одній одиниці в упаковці, треба заплатити 965,80 гривень.

За аналогічний продуктовий набір трохи більше треба заплатити у супермаркеті Сільпо - 1062,60 гривень.

Щоб придбати таку ж саму кількість товарів у продуктовій мережі Ашан треба заплатити 1165,35 гривень, а в супермаркеті АТБ - 1249,23 гривень.

Розглянемо, скільки коштують продукти у столичних супермаркетах, які необхідні для приготування традиційних страв на свята.

"Олів'є" та "Оселедець під шубою"

Ціна на яйця курячі продовжує знижуватись. У супермаркеті Novus та Сільпо 10 штук курячих яєць можна купити за 49,90 гривень. АТБ продає десяток яєць за 54,70 гривень, а в Ашан найдорожча ціна - 54,90 гривень.

Найдешевше картоплю пропонують супермаркети АТБ (7,95 грн/кг) та Novus (7,99/кг). Супермаркет Сільпо продає картоплю за ціною 8,00 грн/кг, а найдорожче пропонує продуктова мережа Ашан – 8,50 грн/кг.

Ковбасу варену (500 г) Novus пропонує за ціною 59,99 гривень. В Сільпо ковбасу варену можна придбати за 71,70 гривень. Найдорожче ковбаса варена продається у супермаркетах Ашан (78,20 гривень) та АТБ (87,90 гривень).

Огірки мариновані (480 г) найдешевше можна придбати у супермаркеті Novus за ціною 59,99 гривень. В Ашан цей продукт можна придбати за 60,30 гривень, а в АТБ за ціною 64,20 гривень. Найдорожче огірки мариновані пропонує супермаркет Сільпо за ціною 79,00 гривень.

Горошок зелений (420 г) в Novus коштує 30,59 гривень, в АТБ - 31,90 гривень, а в Сільпо - 32,69 гривень. найдорожче цей продукт пропонує супермаркет Ашан - 36,90 гривень.

Майонез (300 г) дешевше коштує в супермаркеті Novus - 42,69 гривень, а на копійку дорожче можна придбати в Ашан за ціною 42,70 гривень. Сільпо пропонує майонез за 43,39 гривень, а на копійку дорожче АТБ - 43,40 гривень.

Оселедець слабосолоний найдешевше коштує в супермаркеті Novus - 89,99 гривень. Сільпо пропонує ціну в 119,00 гривень, Ашан - 160,50 гривень, а АТБ має найдорожчу ціну - 188,89 гривень.

Наразі найдешевше можна купити моркву у супермаркеті Novus - 19,69 грн/кг. Рітейлери АТБ та Сільпо продають моркву за ціною 19,75 грн/кг та 19,80 грн/кг відповідно. Найдорожчу моркву пропонує Ашан – 21,90 грн/кг.

Цибуля найдешевше коштує в Novus - 28,39 грн/кг. Рітейлер АТБ пропонує цибулю за 29,29 грн/кг, а в Сільпо її можна придбати за 29,50 грн/кг. Найдорожче цибуля коштує у супермаркеті Ашан - 30,30 грн/кг.

За кілограм буряку найменше треба заплатити в супермаркеті АТБ - 9,39 гривень. В Ашан буряк коштує 10,40 гривень, в Novus - 10,69 гривень, а в Сільпо буряк коштує 12,00 гривень.