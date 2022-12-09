Експерт підрахував на скільки можуть зрости витрати українців на новорічні свята

У 2022 році вартість підготовки до свят та ціна новорічного столу залежатиме, скоріш за все, не від сезонних чинників, а від політичних та форс-мажорних обставин.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак підрахував, що витрати до Нового року 2023 року можуть зрости в середньому на 25% порівняно з підготовкою до зустрічі 2022 року, а новорічний стіл українцям коштуватиме в середньому 1600 гривень на сім'ю з 4-х осіб. Це лише за умови, що люди захочуть витратити свої грошові накопичення.

Дані витрат триматимуться на рівні жовтнево-листопадових показників, коли люди купують стандартний продуктовий набір. Заощаджуватимуть цього року на солодкому, алкоголі, червоній рибі, ковбасі, сирі та майонезі.

Витрати людей на подарунки для рідних та близьких цього року будуть стриманими. Орищак вважає, що даруватимуть лише корисне та потрібно для господарства.

Попиту на одяг, дорогі сувеніри або ювелірні прикраси також не слід чекати, навіть якщо магазини влаштують передноворічний розпродаж залишків на 35-50%.

"Покупецька спроможність критично падає через втрачені робочі місця протягом 2022 року, відсутність грошових накопичень та військових умов у країні, які не дають можливості заробітку", - каже аналітик.

За статистикою 2021 року, вже тоді їжу по акціях купували 52% опитаних, а подарунки — 49%. Більша частина опитаних українців (55%) витратили на подарунки до 3000 гривень, при цьому 18% вклалися у 1000 грівень, 20% респондентів - від 1000 до 2000 гривень, а 17% опитаних витратили від 2000 до 3000 гривень. Цього року показники впадуть до 500 гривень, і складатимуться виключно із солодкого.

Так, за минулий рік, приблизно половина українців дарували на зимові свята ласощі — 48%, позаминулого року їх дарували 52% опитаних.

Якщо звернутися до витрат на новорічний стіл, то для формування святкового столу враховували салат "Олів'є", м'ясні продукти, 200 г червоної риби, салат "Оселедець під шубою", сир, хліб, цукерки, вино, компот. Якщо додати баночку червоної ікри на 100 г, то витрати зростуть ще на 480 гривень.

Три кілограми салату "Олів'є" з ковбасою коштуватимуть 386 гривень, проти 269 гривень у 2021 році та 160 у 2020 році. Виходить, що з 2022 до 2021 року зростання вартості салату "Олів'є" становитиме 30%, а до 2020 року зростання становитиме до 60%.

Так, ковбаса варена в середньому коштує 130 гривень, а минулого року коштувала 115 гривень за пів кілограма, зелений горошок – у середньому 59 гривень за 400 грамів, проти 25 роком раніше, солоні огірки – 80 гривень, проти 54 гривні за 500 грамів торік, яйця – 35 гривень, проти 17 гривень за 5 штук, майонез – 45 гривень, проти 38 гривень за 300 грамів, цибуля, морква та картопля – 37 гривень проти 20 гривень, оскільки на 155% зросла в ціні морква (з 9 гривень до 23 гривень), цибуля та картопля без настільки значних змін у ціні.

Ковбаса копчена для святкового столу коштуватиме 230 гривень за 275 грамів, а торік коштувала 140 гривень за 400 грамів, буженина 220 гривень проти 175 гривень за 500 грамів, сало 65 гривень проти 50 гривень за 250 грамів.

200 грамів червоної риби коштуватимуть, як і раніше, 120 гривень. Салат "Оселедець під шубою" коштуватиме 185 гривень за 1,5 кілограма. Це за умови, що філе оселедця – 100 гривень за 0,5 кілограма, майонез – 45 гривень за 300 грамів, а на моркву, буряк, цибулю та картоплю піде решта грошей. Цього року філе оселедця продають по 140 гривень за кіло, проти 73 гривень 2021 року.

Виходить, що зростання ціни склало за рік 100%. Кілограм твердого сиру до столу коштуватиме 180 гривень проти 140 гривень за 500 грамів. Вино коштує 80 -120 гривень за пляшку, цукерки 180 гривень проти 100 гривень за 250 грамів, хліб батон 22 гривні за 450 грамів, проти 20 гривень за 500 грамів у 2021 році.

Аналітик зазначив, що попри цінову політику наприкінці листопада, а також попри війну в країні, ближче до новорічних свят варто чекати на подорожчання цукерок, яєць, майонез та хліб.

Продукти тривалого терміну зберігання можуть подорожчати лише якщо бензин стане дорожчим. У 2022 році вартість підготовки до свят та ціна новорічного столу залежатиме не так від сезонних чинників, як від політичних та форс-мажорних.