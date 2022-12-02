Моніторинг цін на продукти харчування: в яких столичних супермаркетах купувати дешевше

Для моніторингу цін було обрано чотири супермаркети – АТБ, Сільпо, Ашан та Novus. Скільки потрібно грошей, щоб купити всі необхідні продукти харчування, читайте у матеріалі.

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Скільки коштують продукти харчування у столичних супермаркетах

Моніторинг цін на продукти першої необхідності проводився 30 листопада та 1 грудня 2022 року. Для того, щоб порівняти ціни було обрано чотири популярных серед споживачів столичних супермакетів - АТБ, Сільпо, Ашан та Novus.

Частина продуктів, які проаналізовано, входять до споживчого кошика, деякі з них є власною маркою торгової мережі.

Після аналізу цін з‘ясувалося, що низка продуктів харчування дешевша у супермаркеті Novus, якщо кожного вагового товару з таблиці купити по кілограму та по одній одиниці в упаковці, треба заплатити 899,31 грн.

За аналогічний продуктовий набор трохи більше треба заплатити у супермаркеті Сільпо - 907,12 грн.

Менш лояльним до покупця виявились продуктові мережі Ашан - 1007,44 грн та АТБ - 1039,11 грн.

Розглянемо декілька груп товарів та ціни на них.

Яйця та молочні продукти

Ціна на яйця курячі почала знижуватися. У супермаркеті Novus 10 штук курячих яєць можна купити за 54,80 грн. Сільпо продає десяток яєць за 54,90 грн.

АТБ продає 10 штук яєць за 57,90 грн, а в Ашан найдорожча ціна - 61,00 грн.

Молоко пастеризоване (2,5%) найдешевше коштує у супермаркеті Ашан - 21,45 грн. Сільпо та Novus пропонує молоко пастеризоване (2,5%) за 24,99 грн. Найдорожче цей товар можна купити в АТБ за ціною 28,38 грн.

Масло селянське (73%) також найдешевше коштує в Ашан - 64,50 грн. Практично за однаковою ціною цей продукт пропонують рітейлери Сільпо (65,13 грн) та Novus (65,19 грн). У супермаркеті АТБ масло селянське (73%) коштує 67,40 грн.

Кисломолочний продукт "Актімель" (1,5%) найдешевше можна придбати у супермаркеті Novus за ціною 14,29 грн. У рітейлерів АТБ та Сільпо цей продукт можна придбати за 18,50 грн та 18,59 грн відповідно.

Сметана (15%) найдешевше коштує в супермаркеті АТБ - 38,40 грн. Однакову ціну на сметану (15%) пропонують супермаркети Novus та Сільпо - 38,49 грн. Найдорожче цей продукт коштує у рітейлера Ашан - 42,40 грн.