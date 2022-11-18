Моніторинг цін: де у столиці дешевше купити продукти харчування

Щоб дізнатись, де зекономити на покупці продуктів харчування, для моніторингу цін було обрано чотири супермаркети – АТБ, Сільпо, Ашан та Novus. У яких з них можна заощадити на покупці продуктів харчування, читайте у матеріалі.

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Ціни у супермаркетах Києва

Проаналізувавши ціни на низку продуктів зі споживчого кошика вдалося з'ясувати, у яких супермаркетах можна заощадити гроші.

Моніторинг цін проводився 16-17 листопада у чотрирьох столичних супермаркетах - АТБ, Сільпо, Ашан та Novus.

Результати моніторингу цін показали, що низка продуктів дешевша у супермаркеті Novus. Так, якщо кожного вагового товару з таблиці купити по кілограму та по одній одиниці в упаковці, у супермаркеті Novus треба заплатити 904,14 грн грн.

За аналогічний продуктовий набор трохи більше треба заплатити у супермаркеті Сільпо - 945,34 грн.

Менш лояльним до покупця виявились продуктові мережі АТБ - 1041,93 грн та Ашан - 991,54 грн.

Розглянемо декілька груп товарів, які найбільше користуються попитом у споживачів та ціни на них.

Овочі борщового набору

Ціна на овочі борщового набору (картопля, капуста, морква, цибуля) у чотирьох супермаркетах різна. Найдешевше картоплю пропонують супермаркети АТБ (7,95 грн/кг) та Novus (7,99/кг). Супермаркет Ашан продає картоплю за ціною 8,30 грн/кг, а найдорожче пропонує продуктова мережа Сільпо – 9,00 грн/кг.

Наразі найдешевше можна купити моркву у супермаркеті АТБ - 17,59 грн/кг. Рітейлери Novus та Сільпо продають моркву за ціною 19,69 грн/кг та 19,80 грн/кг відповідно. Найдорожчу моркву пропонує Ашан – 21,90 грн/кг.

За кілограм капусти найменше просить супермаркет Ашан - 9,90 грн. В АТБ кілограм капусти коштує 10,89 грн/кг. Супермаркет Novus продає капусту за ціною 11,69 грн/кг, а на копійку дорожче цей продукт можна купити в Сільпо - 11,70 грн/кг.

Цибуля найдешевше коштує в Сільпо - 26,90 грн/кг. Рітейлер Novus пропонує цибулю за 28,39 грн/кг, а в АТБ її можна придбати за 29,79 грн/кг. Найдорожче цибуля коштує у супермаркеті Ашан - 32,10.

Риба та м'ясо

Четвертину курячу охолоджену найдешевше можна придбати в АТБ за ціною 66,95 грн/кг. Ашан четвертину курячу охолоджену пропонує за ціною 72,50 грн/кг. Дорожче цей продукт продає Сільпо (73,00 грн/кг) та Novus (73,59 грн/кг).

Найдешевше кілограм оселедця слабосолоного можна придбати у Novus та Сільпо - 119,00 грн. Ашан продає оселедець слабосолоний за 156,00 грн/кг. Здивувала ціна цього товару в супермаркеті АТБ, де оселедець слабосолоний коштує 188,99 грн/кг.

Тушку хека найдешевше можна придбати в супермаркеті Ашан - 132,90 грн/кг. Сільпо та Novus реалізує цей продукт за 134,00 грн/кг. Найдорожче хек коштує в АТБ - 170,99 грн/кг.