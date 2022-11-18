Мониторинг цен: где в столице дешевле купить продукты питания

Чтобы узнать, где сэкономить на покупке продуктов питания, для мониторинга цен были выбраны четыре супермаркета – АТБ, Сильпо, Ашан и Novus. Где можно сэкономить на покупке продуктов питания, читайте в материале.

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Цены в супермаркетах Киева

Проанализировав цены на ряд продуктов из потребительской корзины, удалось выяснить, в каких супермаркетах можно сэкономить деньги.

Мониторинг цен проводился 16-17 ноября в четырех столичных супермаркетах – АТБ, Сильпо, Ашан и Novus.

Результаты мониторинга цен показали, что ряд продуктов дешевле в супермаркете Novus. Так, если каждый весовой товар из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, в супермаркете Novus нужно заплатить 904,14 грн.

За аналогичный продуктовый набор чуть больше нужно заплатить в супермаркете Сильпо – 945,34 грн.

Менее лояльным к покупателю оказались продуктовые сети АТБ – 1037,93 грн и Ашан – 991,54 грн.

Рассмотрим несколько групп товаров, наиболее пользующихся спросом у потребителей и цены на них.

Овощи борщевого набора

Цена на овощи борщевого набора (картофель, капуста, морковь, лук) в четырех супермаркетах разная. Дешевле всего картофель предлагают супермаркеты АТБ (7,95 грн/кг) и Novus (7,99/кг). Супермаркет Ашан продает картофель по цене 8,30 грн/кг, а дороже всего предлагает продуктовая сеть Сильпо – 9,00 грн/кг.

Сейчас дешевле можно купить морковь в супермаркете АТБ - 17,59 грн/кг. Ритейлеры Novus и Сильпо продают морковь по цене 19,69 грн/кг и 19,80 грн/кг соответственно. Самую дорогую морковь предлагает Ашан – 21,90 грн/кг.

За килограмм капусты меньше всего просит супермаркет Ашан – 9,90 грн. В АТБ килограмм капусты стоит 10,89 грн/кг. Супермаркет Novus продает капусту по цене 11,69 грн/кг, а на копейку подороже этот продукт можно купить в Сильпо – 11,70 грн/кг.

Лук дешевле всего стоит в Сильпо - 26,90 грн/кг. Ритейлер Novus предлагает лук за 28,39 грн/кг, а у АТБ его можно приобрести за 29,79 грн/кг. Дороже всего лук стоит в супермаркете Ашан - 32,10.

Рыба и мясо

Четвертину куриную охлажденную дешевле всего можно приобрести у АТБ по цене 66,95 грн/кг. Ашан четвертину куриную охлажденную предлагает по цене 72,50 грн/кг. Более дорогостоящий продукт продает Сильпо (73,00 грн/кг) и Novus (73,59 грн/кг).

Дешевле всего килограмм сельди слабосоленой можно приобрести у Novus и Сильпо - 119,00 грн. Ашан продает сельдь слабосоленую за 156,00 грн/кг. Удивила цена этого товара в супермаркете АТБ, где селедка слабосоленая стоит 188,99 грн/кг.

Тушку хека дешевле всего можно приобрести в супермаркете Ашан – 132,90 грн/кг. Сильпо и Novus реализует этот продукт за 134,00 грн/кг. Дороже всего хек стоит в АТБ - 170,99 грн/кг.