Мониторинг цен на продукты питания: в каких столичных супермаркетах покупать дешевле

Для мониторинга цен были выбраны четыре супермаркета – АТБ, Сильпо, Ашан и Novus. Сколько нужно денег, чтобы купить все необходимые продукты питания, читайте в материале.

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Сколько стоят продукты питания в столичных супермаркетах

Мониторинг цен на продукты первой необходимости производился 30 ноября и 1 декабря 2022 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны четыре популярных среди потребителей столичных супермакетов - АТБ, Сильпо, Ашан и Novus.

Часть проанализированных продуктов входит в потребительскую корзину, некоторые из них являются собственной маркой торговой сети.

После анализа цен выяснилось, что ряд продуктов питания дешевле в супермаркете Novus, если каждый весовой товар из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, нужно заплатить 899,31 грн.

За аналогичный продуктовый набор немного больше нужно заплатить в супермаркете Сильпо – 907,12 грн.

Менее лояльным к покупателю оказались продуктовые сети Ашан – 1007,44 грн и АТБ – 1039,11 грн.

Рассмотрим несколько групп товаров и цены на них.

Яйца и молочные продукты

Цена на куриные яйца начала снижаться. В супермаркете Novus 10 штук куриных яиц можно купить за 54,80 грн. Сільпо продает десяток яиц по 54,90 грн.

АТБ продает 10 штук яиц за 57,90 грн, а в Ашан самая дорогая цена - 61,00 грн.

Молоко пастеризованное (2,5%) дешевле стоит в супермаркете Ашан - 21,45 грн. Сільпо и Novus предлагают пастеризованное молоко (2,5%) за 24,99 грн. Дороже всего этот товар можно купить в АТБ по цене 28,38 грн.

Масло крестьянское (73%) также дешевле всего стоит в Ашан – 64,50 грн. Практически по одинаковой цене этот продукт предлагают ритейлер Сільпо (65,13 грн) и Novus (65,19 грн). В супермаркете АТБ масло крестьянское (73%) стоит 67,40 грн.

Кисломолочный продукт "Актимель" (1,5%) дешевле всего можно приобрести в супермаркете Novus по цене 14,29 грн. У ритейлеров АТБ и Сільпо этот продукт можно приобрести за 18,50 и 18,59 грн соответственно.

Сметана (15%) дешевле всего стоит в супермаркете АТБ – 38,40 грн. Одинаковую цену на сметану (15%) предлагают супермаркеты Novus и Сильпо – 38,49 грн. Дороже всего этот продукт стоит у ритейлера Ашан – 42,40 грн.