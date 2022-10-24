Растительное мясо, конфеты и попкорн: какими будут "украинские полки" в супермаркетах Европы и США

Проект Ucare by FoodTech Shelf за первые две недели получил более 60 заявок от украинских производителей, желающих экспортировать свою продукцию в Европу и США. Среди них есть и известные компании, которые производят попкорн, мороженое, кофе, выпечку, конфеты и даже растительное мясо.

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Об этом сообщает прессслужба UCARE.

Сразу после старта проект вызвал интерес украинских производителей — в первые три дня на сайте Ucare by FoodTech Shelf зарегистрировалось более 30 компаний. По состоянию на середину октября собрано уже 63 заявки.

UCARE помогает наладить связи производителей продуктов питания с ритейлерами в Европе и США, создавая в зарубежных супермаркетах специальные "украинские полки". Все заявки от производителей с контактами и каталогом продукции проходят верификацию специалистами проекта. После этого производитель получает от UCARE письмо с файлом-спецификацией, где он указывает полную информацию о своей продукции. Далее товар прорабатывают и компонуют в единую базу.

UCARE работает практически с любыми продовольственными товарами длительного хранения (6 месяцев) и добавленной стоимостью (не сырьевые). Продукция должна быть произведена в Украине и привлекательно упакована, отвечать требованиям США и ЕС.

Западные рынки и ритейл очень заботятся о безопасности продуктов, представленных на продажу, а значит, в случае заинтересованности сети производитель должен обеспечить всю необходимую сертификацию и возможно пройти аудит предприятия.

Проект ставит своей целью стать "мостиком" между торговыми сетями и производителями. Логистика, хранение товара, маркетинг, операционная работа, переговоры о поставках осуществляются силами UCARE.

Часть прибыли команда направит на благотворительность, а также поддержку украинских проектов в сфере FOOD TECH. Благодаря UCARE, украинские компании даже в условиях войны получают толчок к развитию, масштабируются, зарабатывают и выплачивают заработную плату. Западные ритейлеры расширяют ассортимент продукции, увеличивают товарооборот и получают лояльных покупателей. А украинские беженцы за границей могут покупать любимые продукты из Украины.

Напомним, в Украине запустили проект Ucare by FoodTech Shelf , помогающий наладить связи украинских производителей продуктов питания с ритейлерами в Европе и США. Проект UCARE ставит своей целью стать "мостиком" между ними, создавая в зарубежных супермаркетах специальные "украинские полки".

СПРАВКА:

Проект UCARE - частная инициатива, реализуемая в сотрудничестве с ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств", а также в партнерстве с CROWE ERFOLG UKRAINE, входящем в десятку крупнейших международных аудиторских сетей, и при поддержке крупнейшей агропромышленной компании Украины - МХП. Коммуникационный партнер проекта PointeR Agency – компания из ТОП-10 отрасли в Украине.