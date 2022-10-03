Украинские книги появились в продаже в немецких супермаркетах

Теперь в книжных отделах супермаркетов в Германии можно приобрести книги государственных украинских издательств.

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Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что директор государственного издательства "Искусство" Сергей Поночевный подписал в Мюнхене договор о сотрудничестве с сетью немецких супермаркетов Hugendubel.

Сеть Hugendubel состоит из нескольких сотен магазинов и является одной из самых больших в Европе.

Теперь в книжных отделах супермаркетов, которые есть во всех землях Германии, можно приобрести книги государственных украинских издательств "Искусство", "Лыбидь", "Радуга" и частных "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "АртЭк" ", "Издательство Старого Льва", "Картуш", "Фолио".

На полках магазинов есть художественная литература для детей и взрослых, научно-популярные издания, художественные альбомы.

"Украинские вынужденные переселенцы, а также представители украинской диаспоры смогут без проблем приобрести книги на родном языке, которые становятся оберегом на чужбине, помогают не терять духовную связь с Родиной", - говорится в сообщении.

Напомним, украинское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 октября выпустит переиздание романа "Гарри Поттер и Орден Феникса" с обложкой в цветах флага Украины.