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В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора
Українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 жовтня випустить перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах прапору України.
Про це повідомив засновник і головний редактор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович.
Він зазначив, що зараз перебуває у друці наклад п’ятого Гаррі Поттера — Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Книга відомої письменниці Джоан Роулінг вийде одночасно із усім світом — 11 жовтня.
"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах", — повідомив Малкович і показав наклад у друці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нова книжка буде колекційним виданням з ілюстраціями Джима Кея і Нейла Пакера.
Перші чотири ілюстровані видання Гаррі Поттера з ілюстраціями Джима Кея вийшли в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" у 2016, 2017 та 2019 роках.
Нагадаємо, раніше у відкритий доступ виклали безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера відомої письменниці Джоан Роллінг, видані українською видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".