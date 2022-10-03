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Суспільство
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В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора

В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора

Українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 жовтня випустить перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах прапору України.

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Про це повідомив засновник і головний редактор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович.

Він зазначив, що зараз перебуває у друці наклад п’ятого Гаррі Поттера — Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Книга відомої письменниці Джоан Роулінг вийде одночасно із усім світом — 11 жовтня.

"П’ятий ілюстрований Гаррі Поттер буде в найправильніших кольорах", — повідомив Малкович і показав наклад у друці.

Фото 2 — В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора

Нова книжка буде колекційним виданням з ілюстраціями Джима Кея і Нейла Пакера.

Фото 3 — В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора
Фото: wizardingworld.com
Фото 4 — В Україні перевидають книжку про Гаррі Поттера з обкладинкою в кольорах державного прапора
Фото: wizardingworld.com

Перші чотири ілюстровані видання Гаррі Поттера з ілюстраціями Джима Кея вийшли в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" у 2016, 2017 та 2019 роках.

Нагадаємо, раніше у відкритий доступ виклали безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера відомої письменниці Джоан Роллінг, видані українською видавництвом "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Автор:
Світлана Манько