Книги про Гаррі Поттера українською мовою тепер у відкритому доступі

У відкритий доступ виклали безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера відомої письменниці Джоан Роллінг, видані українською видавництвом "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

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Про це повідомляється на сайті Pottermore Publishing.

"Всі ми в Pottermore захоплюємося цікавими історіями і прагнемо надати всім охочим доступ до книг про Гаррі Поттера, а також інші книги з Wizarding WorldTM. Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоч якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту", - йдеться на сайті.

Книги про Гаррі Поттера доступні на сайті Pottermore Publishing, де є всі сім частин. Україномовна версія поки що доступна лише для трьох з них: "Гаррі Поттер та філософський камінь", "Гаррі Поттер і таємна кімната" та "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану".

Незабаром обіцяють відкрити доступ до ще чотирьох книг.

Письменниця Джоан Роллінг у Twitter до цієї новини додала хештег #SlavaUkraini.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила від податку на додану вартість операції з постачання, підготовки (літературне, наукове та технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою