Книги о Гарри Поттере на украинском языке теперь в открытом доступе

В открытый доступ выложили бесплатные электронные книги о Гарри Поттере известной писательницы Джоан Роллинг , изданные на украинском языке издательством "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

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Об этом сообщается на сайте Pottermore Publishing.

"Все мы в Pottermore увлекаемся интересными историями и стремимся предоставить всем желающим доступ к книгам о Гарри Поттере, а также другим книгам из Wizarding WorldTM. Когда началось вторжение в Украину, наша команда была шокирована тем, какое влияние это имеет на множество людей. Нам, как и всем остальным, хотелось оказать хоть какую-нибудь помощь. Поэтому мы стараемся предоставить бесплатный доступ к электронным книгам о Гарри Поттере всем, кто пострадал от конфликта", - говорится на сайте.

Книги о Гарри Поттере доступны на сайте Pottermore Publishing, где есть все семь частей. Украиноязычная версия пока доступна только для трех из них: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната" и "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Вскоре обещают открыть доступ к еще четырем книгам.

Писательница Джоан Роллинг в Twitter к этой новости добавила хештег #SlavaUkraini.

Напомним, Верховная Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции по поставке, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка и т.п.), изготовление, распространение аудиокниг, озвученных на украинском языке