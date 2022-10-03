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В Украине переиздают книгу о Гарри Поттере с обложкой в цветах государственного флага
Украинское издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 октября выпустит переиздание романа "Гарри Поттер и Орден Феникса" с обложкой в цветах флага Украины.
Об этом сообщил основатель и главный редактор издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович.
Он отметил, что сейчас находится в печати тираж пятого Гарри Поттера "Гарри Поттер и Орден Феникса". Книга известной писательницы Джоан Роулинг выйдет одновременно со всем миром – 11 октября.
" Пятый иллюстрированный Гарри Поттер будет в самых правильных цветах", - сообщил Малкович и показал тираж в печати.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Новая книга будет коллекционным изданием с иллюстрациями Джима Кэя и Нейла Пакера.
Первые четыре иллюстрированных издания Гарри Поттера с иллюстрациями Джима Кэя вышли в "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" в 2016, 2017 и 2019 годах.
Напомним, ранее в открытый доступ выложили бесплатные электронные книги о Гарри Поттере известной писательнице Джоан Роллинг, изданные украинским издательством "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".