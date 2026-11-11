Ирландия увеличила помощь энергетике Украины до €52 млн

Ирландия перечислила дополнительные €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины. С учетом нового грантового взноса общая сумма помощи от страны составила €52 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Минэнерго.

Средства фонда используются для закупки оборудования, необходимого для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов, а также наращивания генерирующих мощностей.

Как отметил первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль, международная поддержка через этот механизм позволяет оперативно возобновлять электроснабжение после российских атак.

В частности, за счет вкладов партнеров закупается оборудование для ремонтных работ и восстановление энергетической инфраструктуры. Это помогает возвращать электроэнергию населению, учебным заведениям и здравоохранению, а также предприятиям.

Какие страны пополнили Фонд поддержки энергетики

В октябре в Фонд поддержки энергетики Украины также поступили грантовые взносы от международных партнеров:

Германия – €249,7 млн;

Мальта – €50 тыс.;

венгерская компания REKK – €3 тыс.

Фонд поддержки энергетики Украины - международный финансовый механизм, созданный для привлечения средств от иностранных государств, международных организаций и компаний. Его ресурсы направляют на закупку оборудования и материалов для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Напомним, Организация Объединенных Наций призывает Россию немедленно прекратить удары по энергетике Украины, которые угрожают жизни миллионов людей в преддверии зимы.