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Ірландія збільшила допомогу енергетиці України до €52 млн

енергетика
Ще €25 млн на світло в Україні / Depositphotos

Ірландія перерахувала додаткові €25 млн до Фонду підтримки енергетики України. З урахуванням нового грантового внеску загальна сума допомоги від країни сягнула €52 млн. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Кошти фонду використовують для закупівлі обладнання, необхідного для ремонту та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів, а також нарощування генерувальних потужностей.

Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль, міжнародна підтримка через цей механізм дає змогу оперативно відновлювати електропостачання після російських атак.

Зокрема, за рахунок внесків партнерів закуповують обладнання для ремонтних робіт та відновлення енергетичної інфраструктури. Це допомагає повертати електроенергію населенню, закладам освіти й охорони здоров'я, а також підприємствам.

Які країни поповнили Фонд підтримки енергетики

У жовтні до Фонду підтримки енергетики України також надійшли грантові внески від міжнародних партнерів:

  • Німеччина - €249,7 млн;
  • Мальта - €50 тис.;
  • угорська компанія REKK - €3 тис.

Фонд підтримки енергетики України є міжнародним фінансовим механізмом, створеним для залучення коштів від іноземних держав, міжнародних організацій та компаній. Його ресурси спрямовують на закупівлю обладнання та матеріалів для відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй закликає Росію негайно припинити удари по енергетиці України, які загрожують життю мільйонів людей напередодні зими. 

Автор:
Ольга Опенько

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