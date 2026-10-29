Понад €300 тис. на енергетику Сумщини: область отримала нове обладнання

До Сумської області доставили п’ять нових силових трансформаторів вартістю понад €300 тис. Обладнання придбали за рахунок внесків Австралії до Фонду підтримки енергетики України.

Як пише Dilo, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Для чого Сумщині потрібні нові трансформатори

Сумська область розташована поблизу кордону з Росією та належить до прифронтових регіонів. Її енергетична інфраструктура регулярно зазнає російських атак, що створює додаткові ризики для стабільного електропостачання.

Нове обладнання допоможе енергетикам оперативніше усувати наслідки обстрілів енергооб’єктів і відновлювати надійність живлення споживачів.

Трансформатори закупили через Фонд підтримки енергетики України, який акумулює внески міжнародних партнерів для забезпечення потреб українського енергетичного сектору.

У Міністерстві енергетики подякували Австралії за фінансову допомогу та підтримку відновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, міжнародні партнери передали Україні 5,6 тис. тонн гуманітарної допомоги для енергетики з початку року. Очікується надходження ще понад тисячі одиниць обладнання, включаючи 767 генераторів та 266 трансформаторів.