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Понад €300 тис. на енергетику Сумщини: область отримала нове обладнання

генератор
П’ять нових трансформаторів доставили на Сумщину / КМДА

До Сумської області доставили п’ять нових силових трансформаторів вартістю понад €300 тис. Обладнання придбали за рахунок внесків Австралії до Фонду підтримки енергетики України.

Як пише Dilo, про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Для чого Сумщині потрібні нові трансформатори

Сумська область розташована поблизу кордону з Росією та належить до прифронтових регіонів. Її енергетична інфраструктура регулярно зазнає російських атак, що створює додаткові ризики для стабільного електропостачання.

Нове обладнання допоможе енергетикам оперативніше усувати наслідки обстрілів енергооб’єктів і відновлювати надійність живлення споживачів.

Трансформатори закупили через Фонд підтримки енергетики України, який акумулює внески міжнародних партнерів для забезпечення потреб українського енергетичного сектору.

У Міністерстві енергетики подякували Австралії за фінансову допомогу та підтримку відновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, міжнародні партнери передали Україні 5,6 тис. тонн гуманітарної допомоги для енергетики з початку року. Очікується надходження ще понад тисячі одиниць обладнання, включаючи 767 генераторів та 266 трансформаторів.

Автор:
Ольга Опенько

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