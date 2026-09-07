Україна отримала вже понад 4700 одиниць енергообладнання: що ще мають передати

Міжнародні партнери передали Україні 5,6 тис. тонн гуманітарної допомоги для енергетики з початку року. Очікується надходження ще понад тисячі одиниць обладнання, включаючи 767 генераторів та 266 трансформаторів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Що вже доставили

Серед отриманого обладнання — генератори, трансформатори, когенераційні установки та котельні, які допомагають утримувати стабільність енергосистеми.

За даними Міненерго, від початку року зі складів гуманітарного хабу до регіонів відправили 589 вантажів загальною вагою 5,6 тис. тонн. Серед них — 3 305 генераторів, 257 трансформаторів та 190 одиниць блочно-модульних котелен (БМК), когенераційних установок (КГУ) і котлів.

Обсяги допомоги та партнери

З березня 2022 року в Україну надійшло 2 557 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням. Їхня загальна вага перевищила 32,5 тис. тонн. Понад 29,5 тис. тонн обладнання вже розподілили між регіонами.

Енергетичну гуманітарну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення надала 41 країна. Серед них — Австрія, Німеччина, Польща, США, Канада, Японія, Франція, Чехія, Швеція, Фінляндія, Норвегія та інші держави. До допомоги також долучилися міжнародні організації.

Нагадаємо, з січня по липень 2026 року Україна отримала 4 314 одиниць енергетичного обладнання. Зі складів енергетичного хабу Міненерго до регіонів відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3,6 тис. тонн.