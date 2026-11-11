Рост в 150 раз: доход создателя Claude может достичь $685 млрд к 2030 году

К концу текущего десятилетия годовая выручка американского разработчика искусственного интеллекта Anthropic PBC может взлететь примерно до 685 миллиардов долларов. Такие оценки подтверждают амбиции компании получить рыночную оценку на уровне около 1,4 триллиона долларов при выходе на биржу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно прогнозу инвестбанка, компания, разрабатывающая ИИ-ассистента Claude, к 2030 году способна увеличить свои продажи почти в 150 раз по сравнению с прошлогодним показателем в 4,59 миллиарда долларов.

Львиную долю денежного потока должны обеспечить корпоративные клиенты. Ожидается, что корпоративный сегмент будет приносить 586 миллиардов долларов в год, в то время как доходы от некорпоративных пользователей будут составлять около 100 миллиардов долларов.

Параметры публичного размещения акций

Банки-организаторы уже приступили к встречам с потенциальными инвесторами, проводя презентации дебютного размещения акций (IPO). По подсчетам аналитиков, Anthropic рассчитывает привлечь 90,4 миллиарда долларов с учетом частного размещения на 26 миллиардов долларов, ориентируясь на полностью разбавленную оценку бизнеса примерно в $1,4 трлн.

Финальное определение цены акций ожидается в среду, 18 ноября, а сами биржевые торги стартуют на следующий день.

Оптимистические оценки финансистов опираются на потенциал систем искусственного интеллекта по автоматизации широкого круга задач. От разработки программного обеспечения с помощью Claude Code до поиска новых лекарственных препаратов, анализа сложной финансово-юридической документации и контроля производственных процессов на заводах.

В то же время в Goldman Sachs предупреждают о масштабных капиталовложениях: расходы Anthropic на вычислительную инфраструктуру к концу десятилетия возрастут более чем в десять раз — почти до 400 миллиардов долларов. Из-за таких колоссальных инвестиций выход компании на положительный свободный денежный поток в годовом исчислении ожидается не раньше 2030 года.

Напомним, ранее сообщалось, что разработчик ИИ Claude рассчитывает на отметку в $1 трлн во время исторического выхода на биржу. Американская компания Anthropic надеялась получить оценку до 1,02 триллиона долларов во время первоначального размещения акций в США, что уже тогда оказалось ниже начальных ожиданий рынка из-за осторожности инвесторов.