Зростання у 150 разів: дохід творця Claude може сягнути $685 млрд до 2030 року

До кінця поточного десятиліття річний виторг американського розробника штучного інтелекту Anthropic PBC може злетіти приблизно до 685 мільярдів доларів. Такі оцінки підтверджують амбіції компанії отримати ринкову оцінку на рівні близько 1,4 трильйона доларів під час виходу на біржу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з прогнозом інвестбанку, компанія, що розробляє ШІ-асистента Claude, до 2030 року здатна збільшити свої продажі майже у 150 разів порівняно з минулорічним показником у 4,59 мільярда доларів.

Левову частку грошового потоку мають забезпечити корпоративні клієнти. Очікується, що корпоративний сегмент приноситиме 586 мільярдів доларів на рік, тоді як доходи від некорпоративних користувачів становитимуть близько 100 мільярдів доларів.

Параметри публічного розміщення акцій

Банки-організатори вже розпочали зустрічі з потенційними інвесторами, проводячи презентації дебютного розміщення акцій (IPO). За підрахунками аналітиків, Anthropic розраховує залучити 90,4 мільярда доларів з урахуванням приватного розміщення на 26 мільярдів доларів, орієнтуючись на повністю розведену оцінку бізнесу приблизно в $1,4 трлн.

Фінальне визначення ціни акцій очікується в середу, 18 листопада, а самі біржові торги стартують наступного дня.

Оптимістичні оцінки фінансистів спираються на потенціал систем штучного інтелекту щодо автоматизації широкого кола завдань. Від розробки програмного забезпечення за допомогою Claude Code до пошуку нових лікарських препаратів, аналізу складної фінансово-юридичної документації та контролю виробничих процесів на заводах.

Водночас у Goldman Sachs попереджають про масштабні капіталовкладення: витрати Anthropic на обчислювальну інфраструктуру до кінця десятиліття зростуть більш ніж удесятеро — майже до 400 мільярдів доларів. Через такі колосальні інвестиції вихід компанії на позитивний вільний грошовий потік у річному вимірі очікується не раніше ніж у 2030 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробник ШІ Claude розраховує на оцінку в $1 трлн під час історичного виходу на біржу. Американська компанія Anthropic сподівалася отримати оцінку до 1,02 трильйона доларів під час первинного розміщення акцій у США, що вже тоді виявилося нижчим за початкові сподівання ринку через обережність інвесторів.