Товарооборот Украины достиг 116,6 млрд долларов: какие товары покупали и продавали больше всего

За первые десять месяцев 2026 года товарооборот Украины составил 116,6 млрд долларов. При этом объемы импорта составили почти 84,2 млрд. долларов, тогда как экспорт превысил 32,4 млрд. долларов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

За этот период доля налогооблагаемого импорта составила 58,3 млрд долларов (69% от всех ввозимых товаров), а налоговая нагрузка на один килограмм такой продукции составляла 0,63 доллара.

Главные торговые партнеры

Больше всего товаров Украина импортировала из следующих стран:

Китай - более чем на 25, 6 млрд долларов;

Польша - более чем на 7, 9 млрд долларов;

Германия – на почти 5,5 млрд долларов.

В то же время крупнейшими покупателями украинской продукции стали:

Польша – на почти 4,1 млрд долларов;

Германия – на почти 2,4 млрд долларов;

Турция - более чем на 2,3 млрд долларов.

Что покупала и продавала Украина

Почти 74% всего импорта пришлось на три основных товарных группы, которые также обеспечили львиную долю таможенных поступлений в госбюджет:

Машины, оборудование и транспорт - ввезено более чем на 38, 9 млрд долларов (в бюджет уплачено более 214, 3 млрд грн, или почти 29% всех таможенных платежей).

Топливно-энергетические товары - более чем на 12,1 млрд долларов (уплачено более 252,5 млрд грн, что составляет более 34% таможенных поступлений).

Продукция химической промышленности - почти на 10, 9 млрд долларов (в бюджет поступило почти 90, 7 млрд грн, или более 12% платежей).

В структуре украинского экспорта лидерами стали:

Продовольственные товары – на почти 18,6 млрд долларов;

Металлы и изделия из них – на почти 3,1 млрд долларов;

Машины, оборудование и транспорт – почти на 3,0 млрд долларов.

Кроме того, за январь-октябрь 2026 года во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые действует вывозная пошлина, в государственный бюджет уплатили почти 1,8 млрд грн.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2026 года Украина импортировала товаров более чем на $75,1 млрд, тогда как экспорт составил около $29,6 млрд. Больше всего товаров Украина покупала у Китая, Польши и Германии.