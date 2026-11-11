Товарообіг України сягнув 116,6 млрд доларів: які товари купували та продавали найбільше

За перші десять місяців 2026 року товарообіг України сягнув 116,6 млрд доларів. При цьому обсяги імпорту склали майже 84,2 млрд доларів, тоді як експорт перевищив 32,4 млрд доларів.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна митна служба України.

За цей період частка оподаткованого імпорту склала 58,3 млрд доларів (69% від усіх ввезених товарів), а податкове навантаження на один кілограм такої продукції становило 0,63 долара.

Головні торговельні партнери

Найбільше товарів Україна імпортувала з таких країн:

Китай — на понад 25, 6 млрд доларів;

Польща — на понад 7, 9 млрд доларів;

Німеччина — на майже 5, 5 млрд доларів.

Водночас найбільшими покупцями української продукції стали:

Польща — на майже 4, 1 млрд доларів;

Німеччина — на майже 2, 4 млрд доларів;

Туреччина — на понад 2, 3 млрд доларів.

Що купувала та продавала Україна

Майже 74% усього імпорту припало на три основні товарні групи, які також забезпечили левову частку митних надходжень до держбюджету:

Машини, устаткування та транспорт — ввезено на понад 38, 9 млрд доларів (до бюджету сплачено понад 214, 3 млрд грн, або майже 29% усіх митних платежів).

Паливно-енергетичні товари — на понад 12, 1 млрд доларів (сплачено понад 252, 5 млрд грн, що становить понад 34% митних надходжень).

Продукція хімічної промисловості — на майже 10, 9 млрд доларів (до бюджету надійшло майже 90, 7 млрд грн, або понад 12% платежів).

У структурі українського експорту лідерами стали:

Продовольчі товари — на майже 18, 6 млрд доларів;

Метали та вироби з них — на майже 3, 1 млрд доларів;

Машини, устаткування та транспорт — на майже 3, 0 млрд доларів.

Крім того, за січень-жовтень 2026 року під час митного оформлення експорту товарів, на які діє вивізне мито, до державного бюджету сплатили майже 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками дев'яти місяців 2026 року Україна імпортувала товарів на понад $75,1 млрд, тоді як експорт становив близько $29,6 млрд. Найбільше товарів Україна купувала у Китаю, Польщі та Німеччини.