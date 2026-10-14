Купуємо більше, ніж продаємо: імпорт в Україну перевищив $75 млрд

У січні-вересні 2026 року в Україну імпортували товарів на суму понад $75,1 млрд, тоді як експорт склав майже $29,6 млрд. Найбільше продукції завозили з Китаю, Польщі та Німеччини, а серед основних категорій імпорту були машини, обладнання, транспорт і паливно-енергетичні товари.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна митна служба України.

Звідки Україна імпортувала товари

За дев’ять місяців оподаткований імпорт становив $52,8 млрд — це 70% загального обсягу ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг такого імпорту становило $0,62.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю — майже на $22,6 млрд. Польща посіла друге місце з показником понад $7,1 млрд, а Німеччина — третє з понад $4,9 млрд.

Які товари імпортували найбільше

Понад 73% загального обсягу імпорту припало на три категорії. Машини, обладнання та транспорт завезли майже на $34,4 млрд; паливно-енергетичні товари — на понад $10,8 млрд; продукцію хімічної промисловості — на понад $10 млрд.

Під час митного оформлення машин, обладнання та транспорту до бюджету сплатили майже 191,5 млрд грн, або близько 29% усіх митних надходжень. Для паливно-енергетичних товарів цей показник перевищив 224,9 млрд грн (майже 34%), а для продукції хімічної промисловості становив майже 83 млрд грн (близько 13%).

Куди Україна експортувала товари

Найбільше української продукції за цей період продали до Польщі — майже на $3,7 млрд. До Туреччини експортували товарів на понад $2,2 млрд, до Німеччини — майже на $2,1 млрд.

Основу українського експорту становили продовольчі товари — майже $17 млрд. Також за кордон продали металів і виробів із них майже на $2,9 млрд, машин, обладнання та транспорту — майже на $2,7 млрд.

У січні-вересні 2026 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплатили майже 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, за 7 місяців 2026 року Україна імпортувала товарів на $58,1 млрд, а експортувала на $24,1 млрд. Таким чином, імпорт перевищив експорт у 2,4 раза, а від’ємне сальдо торгівлі товарами становило $34 млрд.