Покупаем больше, чем продаем: импорт в Украину превысил $75 млрд

В январе-сентябре 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму свыше $75,1 млрд, в то время как экспорт составил почти $29,6 млрд. Больше всего продукции завозили из Китая, Польши и Германии, а среди основных категорий импорта были машины, оборудование, транспорт и топливно-энергетические товары.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Откуда Украина импортировала товары

За девять месяцев облагаемый налогом импорт составил $52,8 млрд — это 70% общего объема ввозимых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг такого импорта составила $0,62.

Больше товаров Украина импортировала из Китая — почти на $22,6 млрд. Польша заняла второе место с показателем более $7,1 млрд, а Германия — третье из более $4,9 млрд.

Какие товары импортировали больше всего

Более 73% общего объема импорта пришлось на три категории. Машины, оборудование и транспорт ввезли почти на $34,4 млрд; топливно-энергетические товары — более чем на $10,8 млрд; продукцию химической промышленности — более чем на $10 млрд.

Во время таможенного оформления машин, оборудования и транспорта в бюджет уплатили около 191,5 млрд грн, или около 29% всех таможенных поступлений. Для топливно-энергетических товаров этот показатель превысил 224,9 млрд. грн. (почти 34%), а для продукции химической промышленности составил почти 83 млрд. грн. (около 13%).

Куда Украина экспортировала товары

Больше украинской продукции за этот период продали в Польшу — почти на $3,7 млрд. В Турцию экспортировали товаров более чем на $2,2 млрд, в Германию — почти на $2,1 млрд.

Основу украинского экспорта составляли продовольственные товары — около $17 млрд. Также за границу продали металлы и изделия из них почти на $2,9 млрд, машин, оборудования и транспорта — почти на $2,7 млрд.

В январе-сентябре 2026 года во время таможенного оформления экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплатили почти 1,5 млрд грн.

Напомним, за 7 месяцев 2026 года Украина импортировала товаров на $58,1 млрд., а экспортировала на $24,1 млрд. Таким образом, импорт превысил экспорт в 2,4 раза, а отрицательное сальдо торговли товарами составило $34 млрд.