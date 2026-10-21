Україна імпортує утричі більше, ніж експортує: розрив за квартал сягнув $17,4 млрд

У третьому кварталі 2026 року Україна імпортувала товарів на $25,9 млрд, тоді як експорт становив лише $8,5 млрд. Таким чином, імпорт перевищив експорт більш ніж утричі, а різниця між ними сягнула $17,4 млрд. Водночас митні надходження до бюджету зросли на 35 млрд грн порівняно з минулим роком.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Загальний товарообіг України у липні–вересні становив $34,4 млрд. Для порівняння, у третьому кварталі 2025 року цей показник становив $31,3 млрд.

При цьому імпорт за рік зріс із $21,8 млрд до $25,9 млрд, тоді як експорт, навпаки, скоротився з $9,5 млрд до $8,5 млрд.

Митниця збільшила надходження до бюджету

У третьому кварталі Держмитслужба перерахувала до державного бюджету 228,7 млрд грн. Це на 35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надходження становили 193,7 млрд грн.

За останні п'ять років квартальні митні надходження зросли майже втричі: у третьому кварталі 2022 року вони становили 83,1 млрд грн.

Одночасно при митному оформленні імпортних товарів було надано пільг зі сплати митних платежів на 107,6 млрд грн — на 34,5% більше, ніж роком раніше.

Бізнес активніше користується "митним безвізом"

У третьому кварталі в межах системи спільного транзиту NCTS оформили 64,5 тис. декларацій. Це на 28,8 тис., або приблизно на 81%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

З них 21,1 тис. декларацій стосувалися переміщення товарів до України, а 43,4 тис. — з України.

В Україні також уже працюють 130 авторизованих економічних операторів. Загальна кількість чинних авторизацій на застосування митних спрощень, зокрема у сфері транзиту, сягнула 1265.

Паралельно митниця продовжує цифровізацію процедур: оновила стратегічний план цифрового розвитку, розширила функціонал чатбота "Єдиного вікна", запустила сервіс аналітики митної вартості та систему адміністрування профілів ризиків.

Нагадаємо, за підсумками дев'яти місяців 2026 року Україна імпортувала товарів на понад $75,1 млрд, тоді як експорт становив близько $29,6 млрд. Найбільше товарів Україна купувала у Китаю, Польщі та Німеччини.