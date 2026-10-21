Украина импортирует в три раза больше, чем экспортирует: разрыв за квартал достиг $17,4 млрд

В третьем квартале 2026 года Украина импортировала товаров на $25,9 млрд, тогда как экспорт составил лишь $8,5 млрд. Таким образом, импорт превысил экспорт более чем в три раза, а разница между ними достигла $17,4 млрд. В то же время таможенные поступления в бюджет выросли на 35 млрд грн по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Общий товарооборот Украины в июле-сентябре составил $34,4 млрд. Для сравнения, в третьем квартале 2025 года этот показатель составил $31,3 млрд.

При этом импорт за год вырос с $21,8 млрд до $25,9 млрд, тогда как экспорт, напротив, сократился с $9,5 млрд до $8,5 млрд.

Таможня увеличила поступление в бюджет

В третьем квартале Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 228,7 млрд грн. Это на 35 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составили 193,7 млрд грн.

За последние пять лет квартальные таможенные поступления выросли почти в три раза: в третьем квартале 2022 года они составили 83,1 млрд. грн.

Одновременно при таможенном оформлении импортных товаров были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на 107,6 млрд грн — на 34,5% больше, чем годом ранее.

Бизнес активнее пользуется "таможенным безвизом"

В третьем квартале внутри системы совместного транзита NCTS оформили 64,5 тыс. деклараций. Это на 28,8 тыс., или примерно на 81% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из них 21,1 тыс. деклараций касались перемещения товаров в Украину, а 43,4 тыс. - из Украины.

В Украине уже работают 130 авторизованных экономических операторов. Общее количество действующих авторизаций по применению таможенных упрощений, в частности в сфере транзита, достигло 1265.

Параллельно таможня продолжает цифровизацию процедур: обновила стратегический план цифрового развития, расширила функционал "Единого окна", запустила сервис аналитики таможенной стоимости и систему администрирования профилей рисков.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2026 года Украина импортировала товаров более чем на $75,1 млрд, тогда как экспорт составил около $29,6 млрд. Больше всего товаров Украина покупала у Китая, Польши и Германии.