- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Українські книги з’явилися у продажу у німецьких супермаркетах
Відтепер у книжкових відділах супермаркетів у Німеччині можна придбати книги державних українських видавництв.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
Зазначається, що директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний підписав у Мюнхені договір про співпрацю з мережею німецьких супермаркетів Hugendubel.
Мережа Hugendubel складається з кількох сотень магазинів і є однією з найбільших в Європі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відтепер у книжкових відділах супермаркетів, які є в усіх землях Німеччини, можна придбати книги державних українських видавництв "Мистецтво", "Либідь", "Веселка" та приватних "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "АртЕк", "Видавництво Старого Лева", "Картуш", "Фоліо".
На полицях магазинів є художня література для дітей і дорослих, науково-популярні видання, мистецькі альбоми.
"Українські вимушені переселенці, а також представники української діаспори зможуть без проблем придбати книги рідною мовою, які стають оберегом на чужині, допомагають не втрачати духовного зв’язку з Батьківщиною", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 жовтня випустить перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах прапору України.