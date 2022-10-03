Українські книги з’явилися у продажу у німецьких супермаркетах

Відтепер у книжкових відділах супермаркетів у Німеччині можна придбати книги державних українських видавництв.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що директор державного видавництва "Мистецтво" Сергій Поночовний підписав у Мюнхені договір про співпрацю з мережею німецьких супермаркетів Hugendubel.

Мережа Hugendubel складається з кількох сотень магазинів і є однією з найбільших в Європі.

Відтепер у книжкових відділах супермаркетів, які є в усіх землях Німеччини, можна придбати книги державних українських видавництв "Мистецтво", "Либідь", "Веселка" та приватних "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "АртЕк", "Видавництво Старого Лева", "Картуш", "Фоліо".

На полицях магазинів є художня література для дітей і дорослих, науково-популярні видання, мистецькі альбоми.

"Українські вимушені переселенці, а також представники української діаспори зможуть без проблем придбати книги рідною мовою, які стають оберегом на чужині, допомагають не втрачати духовного зв’язку з Батьківщиною", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Українське видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" 11 жовтня випустить перевидання роману "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" з обкладинкою в кольорах прапору України.