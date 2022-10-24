Рослинне м'ясо, цукерки і попкорн: якими будуть "українські полиці" супермаркетів Європи і США

Проєкт Ucare by FoodTech Shelf за перші два тижні отримав понад 60 заявок від українських виробників, які хочуть експортувати свою продукцію до Європи та США. Серед них є й дуже відомі компанії, які виробляють попкорн, морозиво, каву, випічку, цукерки та навіть рослинне м'ясо.

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Про це повідомляє пресслужба UCARE.

Одразу після старту проєкт викликав зацікавленість українських виробників — у перші три дні на сайті Ucare by FoodTech Shelf зареєструвалося понад 30 компаній. Станом на середину жовтня, зібрано вже 63 заявки.

UCARE допомагає налагодити зв'язки виробників продуктів харчування з ритейлерами в Європі та США, створюючи в закордонних супермаркетах спеціальні "українські полиці". Усі заявки від виробників із контактами та каталогом продукції проходять верифікацію фахівцями проєкту. Після цього виробник отримує від UCARE листа з файлом-специфікацією, де він вказує повну інформацію про свою продукцію. Далі товар опрацьовують і компонують в єдину базу.

UCARE працює практично з будь-якими продовольчими товарами тривалого зберігання (від 6 місяців) та доданою вартістю (не сировинні). Продукція повинна бути вироблена в Україні та привабливо упакована, має відповідати вимогам США та ЄС. Західні ринки і ритейл дуже піклуються про безпеку продуктів, представлених на продаж, а це означає, що у разі зацікавленості мережі виробник має забезпечити всю необхідну сертифікацію і можливо пройти аудит підприємства.

Проєкт ставить собі за мету стати "містком" між торговими мережами та виробниками. Логістика, зберігання товару, маркетинг, операційна робота, перемовини про поставки здійснюються силами UCARE.

Частину прибутку команда спрямує на благодійність, а також на підтримку українських проєктів у сфері FOOD TECH. Завдяки UCARE українські компанії навіть в умовах війни отримують поштовх до розвитку, масштабуються, заробляють і виплачують заробітну плату. Західні ритейлери розширюють асортимент продукції, збільшують товарообіг та отримують лояльних покупців. А українські біженці за кордоном мають змогу купувати улюблені продукти з України.

Нагадаємо, В Україні запустили проєкт Ucare by FoodTech Shelf , який допомагає налагодити зв'язки українських виробників продуктів харчування з ритейлерами в Європі та США. Проєкт UCARE ставить собі за мету стати "містком" між ними, створюючи в закордонних супермаркетах спеціальні "українські полиці".

ДОВІДКА:

Проєкт UCARE — приватна ініціатива, яка реалізується у співпраці з ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв", а також у партнерстві з CROWE ERFOLG UKRAINE, що входить до десятки найбільших міжнародних аудиторських мереж, та за підтримки найбільшої агропромислової компанії України – МХП. Комунікаційний партнер проекту PointeR Agency — компанія з ТОП-10 галузі в Україні.