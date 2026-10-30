"Укрзалізниця" може дозволити пріоритетний експорт олії меншими партіями: що пропонують

"Укрзалізниця" розглядає можливість надавати пріоритет невеликим партіям олії — від 10–15 цистерн. Це має допомогти заводам, які не можуть швидко сформувати повний маршрутний потяг для експорту.

Як пише Dilo, про це повідомляє RAIL.insider.

УЗ уже прийняла до виконання урядове рішення про пріоритетне перевезення олії та готує порядок його реалізації. Перевагу планують застосовувати під час планування перевезень, транспортування та передачі вантажу через кордон.

Які відправки отримають пріоритет

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерія Ткачова, постанова передбачає пріоритет для маршрутних відправок. Йдеться про вантажі, які прямують на експорт або до внутрішніх станцій для подальшого вивезення через порти та західні прикордонні переходи.

Учасники ринку пропонують поширити цю перевагу також на партії, розмір яких відповідає вимогам залізниць сусідніх країн. Наприклад, до Польщі можна передавати поїзди з 32–36 вагонів. Для Румунії діють інші умови.

Як можуть допомогти невеликим заводам

Гендиректор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук зазначив, що невеликі підприємства не завжди можуть швидко накопичити понад 50 вагонів олії. Крім того, зберігати великі партії продукції в умовах російських обстрілів ризиковано.

В УЗ запропонували два варіанти. Перший — накопичувати цистерни на станції відправлення або транзитній станції: заводи зможуть подавати партії по 10–15 цистерн, а після формування повного маршруту поїзд отримає пріоритет.

Другий варіант — перевозити в одному поїзді цистерни з олією та вагони зі шротом, якщо вони прямують до одного прикордонного переходу.

Поки що це пропозиції, які потрібно опрацювати та погодити з керівництвом УЗ. Валерій Ткачов також заявив про готовність обговорити їх із представниками олійно-жирової промисловості.

Нагадаємо, 21 жовтня Кабмін запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту виробленої в Україні соняшникової, соєвої та ріпакової олії. Продукцію першочергово транспортуватимуть залізницею до портів і прикордонних станцій,