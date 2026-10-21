Експорт олії з України прискорять: уряд запровадив нові правила перевезень

Кабінет міністрів запровадив тимчасовий пріоритет для перевезення та експорту виробленої в Україні соняшникової, соєвої та ріпакової олії. Продукцію першочергово транспортуватимуть залізницею до портів і прикордонних станцій, а судна з олією отримають перевагу під час постановки до причалів. Експериментальний механізм діятиме під час воєнного стану, але не довше двох років.

Як пише Dilo, про це інформує Elevatorist.

Експорт олії з України

За новими правилами, "Укрзалізниця" першочергово доставлятиме олію маршрутними поїздами до морських і річкових портів, прикордонних станцій, а також пунктів, де продукцію перевантажують на інші види транспорту для подальшого експорту.

Прискорене обслуговування передбачене і для суден, які прибувають до українських портів для завантаження олії наливом з метою експорту. Їх першочергово ставитимуть до причалів. Крім того, такі судна матимуть перевагу під час організації проходження Сулінським каналом.

На державному кордоні транспорт, що перевозить олію, першочергово проходитиме прикордонний контроль. За наявності відповідних технічних можливостей для нього зможуть виділяти окремі коридори, залізничні колії або смуги руху.

Новий порядок поширюється на кілька категорій продукції. Зокрема, йдеться про соєву олію (код УКТ ЗЕД 1507), соняшникову, сафлорову та бавовняну олії (1512), а також ріпакову й гірчичну олії (1514). Пріоритет надаватимуть як рафінованій, так і нерафінованій продукції.

Окремо уряд передбачив пріоритет для імпорту пального в Україну. До відповідного переліку увійшли моторні бензини, дизельне пальне та скраплений газ.

Чому уряд вирішив прискорити експорт олії

Необхідність запровадження пріоритетних перевезень у документі пояснюють проблемами з експортною логістикою. Через затримки з вивезенням готової продукції на підприємствах може накопичуватися олія, що створює ризик зупинення переробних потужностей і скорочення закупівель олійних культур.

Ще один аргумент на користь пріоритетного експорту — значно вища валютна виручка від продажу олії порівняно із зерновими культурами.

Згідно з розрахунками, наведеними в документі, експорт однієї тонни олії приносить Україні в середньому близько $1300 валютної виручки. Для порівняння, одна тонна пшениці або кукурудзи забезпечує приблизно $220.

Тарифи та портові збори не змінюються

Запровадження нового механізму не передбачає зміни тарифів «Укрзалізниці» або ставок портових зборів. Водночас надання пріоритету олійним вантажам не може бути підставою для переривання вантажних операцій із суднами, які вже обслуговуються.

Таким чином, уряд розраховує прискорити експорт олії та зменшити логістичні перешкоди для українських виробників і переробників без перегляду чинних тарифних умов.

Нагадамо, за підсумками 2025/26 маркетингового року Росія стала найбільшим у світі експортером соняшникової олії, випередивши Україну. Україна утримувала перше місце 20 сезонів поспіль - з 2005/06 до 2024/25 маркетингового року (МР).