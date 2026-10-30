"Укрзализныця" может разрешить приоритетный экспорт масла меньшими партиями: что предлагают

"Укрзализныця" рассматривает возможность придавать приоритет небольшим партиям масла — от 10-15 цистерн. Это должно помочь заводам, которые не могут быстро сформировать полное маршрутное влечение для экспорта.

Как пишет Dilo, об этом сообщает RAIL.insider.

УЗ уже приняла к исполнению правительственное решение о приоритетной перевозке масла и готовит порядок его реализации. Предпочтение планируется применять при планировании перевозок, транспортировке и передаче груза через границу.

Какие отправки получат приоритет

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева, постановление предусматривает приоритет маршрутных отправок. Речь идет о грузах, следующих на экспорт или во внутренние станции для дальнейшего вывоза через порты и западные пограничные переходы.

Участники рынка предлагают распространить это преимущество также на партии, размер которых отвечает требованиям железных дорог соседних стран. К примеру, в Польшу можно передавать поезда из 32–36 вагонов. Для Румынии действуют другие условия.

Как могут помочь небольшим заводам

Гендиректор ассоциации "Укрмаслопром" Степан Капшук отметил, что небольшие предприятия не всегда могут быстро накопить более 50 вагонов масла. Кроме того, хранить крупные партии продукции в условиях российских обстрелов рискованно.

В УЗ предложили два варианта. Первый – накапливать цистерны на станции отправления или транзитной станции: заводы смогут подавать партии по 10–15 цистерн, а после формирования полного маршрута поезд получит приоритет.

Второй вариант — перевозить в одном поезде цистерны с маслом и вагоны со дробью, если они направляются в один пограничный переход.

Пока это предложения, которые нужно проработать и согласовать с руководством УЗ. Валерий Ткачев также заявил о готовности обсудить их с представителями масложировой промышленности.

Напомним, 21 октября Кабмин ввел временный приоритет для перевозки и экспорта произведенного в Украине подсолнечного, соевого и рапсового масла. Продукцию будут в первую очередь транспортировать по железной дороге в порты и пограничные станции,