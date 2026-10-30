Злам Binance обвалив крипторинок: збитки можуть сягнути $6,3 млрд

Масштабна хакерська атака на криптовалютну біржу Binance посилила тиск на цифрові активи. Біткоїн подешевшав на 3,1% і опустився приблизно до $77,3 тис., тоді як Ethereum, Solana та XRP також продемонстрували падіння. За попередніми оцінками, потенційні збитки від інциденту можуть сягнути $6,3 млрд.

Як пише Dilo, про це інформує Bloomberg.

Під час ранкових торгів у п'ятницю, 30 жовтня, в Азії вартість біткоїна знизилася на 3,1%. Станом на 06:00 за київським часом після часткового відновлення криптовалюта торгувалася на рівні близько $77,3 тис.

Негативна динаміка охопила й інші великі цифрові активи. За останню добу Ethereum втратив близько 5% вартості, Solana подешевшала приблизно на стільки ж, а XRP знизився на 7%.

Водночас токен BNB біржі Binance продемонстрував протилежну динаміку. Після падіння на 7,6% у четвер він частково відіграв втрати та подорожчав на 3,4%.

Злам Binance: що відомо про масштабну кібератаку

Наприкінці жовтня 2026 року сталася одна з найбільших кібератак за всю історію криптовалютної індустрії. За даними Bloomberg, потенційний збиток від зламу системи безпеки Binance може становити $6,3 млрд.

Інцидент знову поставив під сумнів рівень захисту цифрових активів і здатність криптовалютних платформ протистояти масштабним кіберзагрозам. Особливої актуальності це питання набуває на тлі прагнення галузі залучити інституційних інвесторів та інтегруватися з традиційною фінансовою системою.

За попередніми результатами розслідування, одним із можливих джерел компрометації системи міг стати ноутбук інженера Binance.

Аналітики блокчейн-дослідницької компанії TRM Labs пов'язують атаку з Північною Кореєю.

За інформацією TRM Labs, увечері 29 жовтня зловмисники почали виводити мільярди доларів у криптовалюті з гаманців Binance одразу в десяти блокчейн-мережах. Серед них - Bitcoin, Ethereum, Solana та XRP.

Кошти переказували на адреси, які, за даними аналітиків, контролював один зловмисник.

Чому криптовалюти продовжили падіння

Злам Binance став додатковим чинником тиску на ринок, який і до цього демонстрував негативну динаміку. Протягом тижня інвестори скорочували вкладення в ризикові активи через погіршення макроекономічних настроїв та побоювання щодо масштабних витрат технологічних компаній на штучний інтелект.

Додатковий тиск на фондові ринки спричинили фінансові результати великих корпорацій. Зокрема, ф'ючерси на Nasdaq 100, до якого входять переважно технологічні компанії, знизилися на 2,3% після публікації звітності Amazon.com Inc. та Intel Corp.

Негативні настрої швидко поширилися й на криптовалютний ринок.

Більшу частину тижня біткоїн торгувався поблизу $80 тис. Однак додатковим чинником нестабільності стало завершення терміну дії опціонних контрактів на платформі Deribit на загальну суму $11 млрд у п'ятницю.

Поєднання цих обставин посилило тиск на криптовалюти та спровокувало масштабну ліквідацію позицій інвесторів.

Ліквідації на крипторинку сягнули $1,3 млрд

За даними Coinglass, протягом останніх 24 годин на криптовалютному ринку примусово закрили довгі позиції на загальну суму близько $1,3 млрд.

Примітно, що розпродаж відбувся попри приплив капіталу до американських спотових біржових фондів (ETF), орієнтованих на біткоїн.

З понеділка до середи чистий приплив коштів у ці інструменти становив $423,7 млн. Таким чином, на ринку намітився розворот тенденції після того, як попереднього тижня, у четвер і п'ятницю, інвестори вивели з біткоїн-ETF понад $770 млн.

Однак позитивна динаміка інвестиційних потоків не змогла компенсувати вплив макроекономічних ризиків і новин про масштабну атаку на Binance.

У результаті криптовалютний ринок опинився під подвійним тиском: інвестори реагують як на загальну нестабільність фінансових ринків, так і на нові загрози безпеці цифрових активів.

Напередодні, 28 жовтня, Чжао закликав користувачів не відкривати посилання в електронних листах і не завантажувати вкладення. Він попередив, що загроза може надходити навіть від знайомих людей, чиї комп'ютери непомітно для них заражені вірусами.

Чанпен Чжао заснував Binance у 2017 році, але залишив посаду гендиректора у 2023-му після угоди з владою США. Binance - найбільша криптобіржа світу, нею широко користуються і в Україні.

Наприкінці вересня криптобіржа Bitget заявила про хакерську атаку, внаслідок якої було здійснено несанкціоновані перекази приблизно на $351,6 млн. Атака, ймовірно, може бути пов’язана з Північною Кореєю.