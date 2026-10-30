Binance пограбували на $6,3 млрд. Що тепер робити з монетами на біржі

Увечері 29 жовтня, о 22:05 за київським часом, із гаманців Binance почали зникати гроші. За якихось двадцять хвилин хтось вивів криптовалюту на $6,36 млрд у десяти різних мережах. Аналітики кажуть, що це найбільша крадіжка за всю історію ринку. Dilo пояснює, як тепер захистити криптоактиви.

Binance — найбільша криптобіржа у світі, і її захист мав би бути найпотужнішим. Але, за словами самої біржі, усе почалося зі зламаного ноутбука одного інженера, який обслуговує сервери. Тобто систему захисту зламали через доступ до “заліза”. Binance обіцяє повернути всі втрачені активи людям, і вона це дійсно зробить, бо має запаси на такі випадки. Але такий інцидент підштовхує до різних думок тих, хто інвестував вже у біткоїн та інші криптовалюти: якщо навіть найбільша біржа не може захистити мої активи, то що ж робити далі?

Що насправді лежить на вашому біржовому рахунку

Коли ви купуєте біткоїн на біржі, монети лежать на гаманцях біржі. Ви бачите у застосунку свій баланс. Ключі для підпису переказів зберігає біржа. Частину монет вона зберігає у так званих “гарячих” гаманцях, які завжди підключені до інтернету. Це дає змогу швидко обробляти виведення. Компанія TRM Labs оцінює, що нападник, ймовірно, отримав доступ до системи, яка підписує транзакції з цих гарячих гаманців.

Це, до речі, не перший злам саме Binance. У травні 2019 року вкрали 7000 біткоїнів, тоді це було близько $40 млн.

Як безпечніше тримати криптовалюту

Тримати велику суму коштів на таких біржах, як Binance, нерозумно. Вона потрібна лише для активної торгівлі, а для постійного зберігання варто обрати інші сервіси. Банальна фраза, яку чув кожен криптан: “не твої ключі, не твоя криптовалюта”, найкраще підходить до опису ситуації, яка склалася зараз. Можливо, й не всі власники криптовалюти знають, що є так звані некастодіальні гаманці. Це такі гаманці, які підключаються до інтернету, але ключі від активів знає лише їхній власник. Жодна біржа, банк чи будь-яка особа не контролює у такому разі ваші біткоїни. Звісно, є ризики й при такому форматі зберігання активів, але тут вже все залежить від самого власника.

Що це за гаманці

Це додатки на телефоні або розширення до браузера. Коли ви створюєте гаманець, він показує сід-фразу з 12 чи 24 слів. Той, хто знає цю фразу, має доступ до грошей. Якщо Ви загубите фразу, підтримка сервісу не допоможе. Приклади гаманців: Trust Wallet, Phantom, Cake Wallet.

За розумного підходу саме такі гаманці будуть найзручнішими, але найкращий варіант це апаратний гаманець, флешка, яка зберігає ключі офлайн і підписує перекази всередині пристрою. Ваші активи ніколи не підключаються до інтернету, тому вкрасти їх через мережу неможливо. Звісно, можна загубити флешку, вона може згоріти або ж її можуть вкрасти. Ризики завжди є.

Як працює така флешка?

Звичайна флешка не підійде, тому записувати на неї сід-фразу не варто. Це спеціальний пристрій, який купують на сайті виробника або в офіційного дилера, бо інакше можна отримати підробку з чужою прошивкою. Приклад гаманця: Ledger. Сід-фразу пишуть на папері або металевій пластині й зберігають у двох різних місцях. Її не фотографують, не зберігають у хмарі, нотатках чи месенджері. Її нікому не диктують, і жоден справжній сервіс не просить її вводити.

Як перевести кошти у безпечне місце

Сам процес “переїзду” з біржі такий: там ви залишаєте тільки ту суму, якою будете торгувати найближчим часом. Решту виводите на свій гаманець. Спочатку переводите невелику тестову суму. Адресу отримувача перевіряєте повністю, звіряєте кожен символ, а не тільки початок. І все. Активи у безпеці.

Чи будуть злами й надалі?

Так. Люди завжди знайдуть способи вкрасти щось цінне в інших. Але захистити власні інвестиції можна надійніно.

Скільки українців тримають криптовалюту

За оцінкою компанії Triple-A, в Україні близько 6,5 мільйона власників криптовалюти, а це майже 16% населення. Втім, раніше Dilo розбиралося, чи можна взагалі порахувати кількість власників таких активів.