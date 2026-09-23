Binance припиняє роботу з гривнею: що насправді зміниться для українців

З 28 вересня Binance припиняє поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH. Біржа також закриває спотову пару USDT/UAH. Усі залишки гривні на балансах користувачів біржа автоматично конвертує в USDT за курсом 46,5 грн за токен. Відповідне оголошення з’явилося 23 вересня. Dilo коротко пояснює, як це рішення вплине на українців.

На перший погляд, здається, що найбільша криптобіржа світу повністю відмовляється від роботи з українською валютою. Але насправді зміни не такі суттєві, як може здатися. Купувати та продавати криптовалюту за гривні через Binance P2P українці зможуть і надалі. Для більшості користувачів саме цей спосіб вже давно є основним.

Що саме закриває Binance

Fiat Trade це інструмент, який дозволяв завести на Binance саме гривню. Користувач переказував кошти мерчанту, після чого UAH з’являлися на балансі біржі. Далі за ці гривні можна було купити USDT або іншу криптовалюту. Тепер такої можливості більше не буде. Також зникне торгова пара USDT/UAH. Тобто, напряму торгувати стейблкоїном проти гривні на Binance стане неможливо. У той же час можливість купити криптовалюту за гривні залишається.

Через P2P-ринок користувач вибирає пропозицію конкретного продавця. Він переказує йому гривні з банківської картки та отримує USDT на свій баланс. Під час продажу схема працює навпаки. Користувач передає USDT і отримує гривні на банківську картку, наприклад, на monobank. Фактично тепер замість ланцюжка “гривня, баланс Binance, USDT” залишається коротший і простіший шлях. Це “гривня, USDT”.

Для українських користувачів така модель не нова: після обмеження прямих гривневих каналів у 2022–2023 роках Binance вже рекомендувала користуватися P2P.

До речі, Binance досі є найбільшою централізованою криптобіржею світу за обсягом торгів. В Україні вона теж входить до числа найпопулярніших криптоплатформ.

Чому Fiat Trade був не надто привабливим

У цього інструменту була суттєва особливість. За роботу мерчантів стягувалася комісія. Виведення через Fiat Trade коштувало 6,5% для операцій від 2 до 20 тисяч гривень. Для більших сум комісія становила 5%. Поповнення рахунку обходилося дешевше: комісія була або фіксованою, або становила приблизно 2,5% залежно від суми. Тарифи час від часу змінювалися. Масштаб витрат добре видно на простому прикладі. 5% від 20 тисяч гривень це 1 тисяча грн лише за саму операцію виведення.

P2P дає користувачеві більше контролю. Можна порівняти пропозиції різних продавців. Можна обрати зручний банк, прийнятний ліміт і вигідний курс. Це, по суті, обмінник валют. Біржа виступає гарантом угоди. Криптовалюта блокується на спеціальному рахунку до моменту підтвердження оплати. Комісії на P2P залежать від ринку і типу учасника. Частину витрат мерчант може включити прямо в курс.

Тому закриття Fiat Trade не обов’язково означає втрату найзручнішого гривневого каналу. Для тих, хто й раніше купував USDT через P2P, нічого не зміниться.

За словами криптоекспертки Міри Київської, для більшості користувачів зміни справді будуть незначними. Окрім P2P, Binance наразі залишає доступним поповнення через валютну картку, а користувачів, які заводять на біржу вже криптовалюту, закриття гривневого каналу взагалі не зачіпає.

Гривнею на Binance торгували небагато

Біржа не називає офіційної причини закриття Fiat Trade UAH і пари USDT/UAH. В оголошенні немає жодної згадки про нові вимоги Національного банку чи інші регуляторні обмеження. Однак обсяг торгів говорить сам за себе. 23 вересня на момент написання цієї новини він становив приблизно 47 тисячі USDT, свідчать дані на investing.com. В інші дні останнього періоду оборот також здебільшого складав десятки тисяч USDT на добу. Для платформи, де загальний оборот щодня досягає мільярдів доларів, це дуже незначний сегмент.

Гривневі торгові пари зникали з платформи й раніше. У лютому 2025 року Binance прибрала ETH/UAH та BNB/UAH, а в січні 2026 року прибрала BTC/UAH. Серед типових причин, через які біржа закриває торгові пари, компанія називає недостатню ліквідність і низький торговий обсяг. Якщо просто, то це не має великого попиту, і обслуговувати такий сервіс невигідно. Це не доводить, що Fiat Trade закривають саме через низький попит. Але це добре показує, що роль гривні як окремої торгової валюти всередині Binance зменшувалася вже давно.

Сам обсяг торгів USDT/UAH не пояснює, чому Binance одночасно відмовляється від поповнення та виведення гривні через Fiat Trade, звертає увагу Міра Київська. За її словами, серед можливих причин можуть бути витрати на підтримку гривневих операцій, робота з платіжним партнером або регуляторні питання. Однак поки Binance сама не назвала причину, жодну з цих версій не можна вважати підтвердженою.

Що зрештою зміниться

Прямий ефект для звичайного українського бізнесу невеликий. Сильніше рішення зачепить лише Fiat Trade-мерчантів та учасників крипторинку, які використовували UAH-баланс і спотову пару USDT/UAH. Отже, Binance справді закриває частину своєї гривневої інфраструктури. Але це не вихід біржі з України. Це також не блокування роботи з національною валютою.