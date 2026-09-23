Binance закриє депозити й виведення гривні та прибере пару USDT/UAH

Криптобіржа Binance з 28 вересня припинить приймати та виводити гривню через сервіс Fiat Trade UAH, а також видалить спотову торгову пару USDT/UAH. Залишки гривні, які відповідатимуть умовам біржі, до 30 вересня автоматично конвертують у USDT за фіксованим курсом 46,5 грн за 1 USDT.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Binance.

Депозити та виведення гривні через Fiat Trade UAH перестануть працювати 28 вересня о 09:00 за UTC+2.

У цей же час Binance припинить торгівлю парою USDT/UAH. Усі відкриті ордери в цій парі біржа автоматично скасує після зупинки торгів.

Користувачам, які мають гривню на балансі або відкриті ордери, рекомендують керувати ними до встановленого терміну.

Що буде із залишками гривні

До 30 вересня о 18:00 за UTC+2 всі залишки UAH, які відповідатимуть критеріям Binance, автоматично переведуть у USDT.

Для конвертації біржа встановила фіксований курс — 1 USDT = 46,5 грн. Користувачам, які погоджуються на автоматичну конвертацію, додаткових дій виконувати не потрібно.

Зміни стосуються саме депозитів і виведення через Fiat Trade UAH та спотової пари USDT/UAH. У повідомленні Binance не йдеться про повне припинення всіх можливих операцій із гривнею на платформі.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Binance вже обмежила виведення коштів на картки для користувачів з України. Тоді стали недоступними прямі виплати на Visa та Mastercard, а також частина інших операцій із фіатними коштами.